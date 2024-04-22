Ayvalık açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmek isteyen 25’i çocuk 56 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.
Bot içerisindeki 25’i çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.
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