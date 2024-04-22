Ayvalık açıklarında 56 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:10

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:10

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Bot içerisindeki 25’i çocuk 56 kaçak göçmen yakalandı.