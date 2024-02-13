Ayvalık açıklarında mahsur kalan 27 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvalık ilçesi açıklarında yasadışı yollarla Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve Çıplak Ada üzerinde mahsur kalan 27 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada üzerinde tespit edilen kaçak göçmen grubuna müdahale edildi.
Çalışmaya, "TCSG-905" ve "KB-4510" botları ile Sahil Güvenlik Dalış Timi de destek verdi.
Yoğun çaba sonucunda ada üzerinde mahsur kalan 27 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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