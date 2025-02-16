Ayvalık’a ikinci ‘Öğrenci Lokantası’: 3 çeşit yemek ve meyve 30 lira!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:21

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:21

Geçen yıl Eylül ayında Boğaziçi Otel'in alt katında açılan ve yüzlerce öğrencinin üç çeşit yemek ve yanında meyveyle birlikte 30 lira ödeyerek yararlandığı Öğrenci Lokantası'nın ikincisi, Adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ikinci öğrenci lokantasının yarın hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

“ÖĞRENCİLER DERSE AÇ GİRMESİN DİYE BÜTÜN MÜCADELEMİZ”

Belediye Başkanı Mesut Başkan Ergin, “Gençler 3 çeşit yemek ve meyve 30 Türk Lirası. Kent Lokantası Öğrenci Mutfağı, Adliye Arkası’ndaki Okullar Bölgesi’nde sizlere hizmet verecek. Türkiye’de ilkti, örnek oldu. Çocuklarımız için 2'nci Öğrenci Kent Lokantası Adliye Arkası Okullar Bölgesi’nde hizmete açılıyor. 5 okuldaki bin 750 Ayvalıklı Öğrencimiz için 3 çeşit yemek ve meyve 30 TL. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, okula aç gitmesin, derslere aç girmesin diyedir bizim bütün mücadelemiz" dedi.