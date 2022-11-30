Ayvalık'ta 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:06

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ayvalık ilçesinde 5 kişinin uyuşturucu imal ederek sattıklarını belirledi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ev ve eklentileri ile araçlarındaki aramalarda; 1075 gram metamfetamin, 13 sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca, 27 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.