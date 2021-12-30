Azerbaycan kanalında 'Muharrem Sarıkaya' skeci

Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Azerbaycan'da yayınlanan şov programına konu oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 17:37
Azerbaycan kanalında 'Muharrem Sarıkaya' skeci
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Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Sarıkakaya gelen tepkilerden sonra özür dileyip görevinden istifa etmişti.

AZERBAYCAN'DA ŞOV KONUSU OLDU

Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay ülke sınırlarını da aştı. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan "Komedixana" (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı.

Güldürü programında yeniden canlandırılan olayda, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri seyirciyi kahkahaya boğdu.


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