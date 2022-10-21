Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

21 Ekim 2022 Cuma, 12:14

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin tedavi altına alındığı Merkez Klinik Hastanesi'ne gelerek durumları hakkında bilgi aldı, acil şifalar diledi.

Ziyaret sırasında Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve Oğuzhan Demirci ise kaza yerinden helikopterle hemen Bakü’deki hastaneye kendilerini ulaştırdıkları, acil muayene ve tedavi altına alındıkları için Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından ayrıca “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.