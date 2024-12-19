AFAD duyurdu... Denizli'de korkutan deprem!
AFAD, Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.84 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde saat 04.58 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.84 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Baklan (Denizli)
Tarih:2024-12-19
Saat:04:58:41 TSİ
Enlem:37.90889 N
Boylam:29.5275 E
Derinlik:7.84 km
Detay:https://t.co/VoH9YTwa6X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Müdürleri makamında topladı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- Üç isme ihraç yolu
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'