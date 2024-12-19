AFAD duyurdu... Denizli'de korkutan deprem!

AFAD, Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7.84 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu... Denizli'de korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 07:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Baklan ilçesinde saat 04.58 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.84 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Denizli #deprem #büyüklük

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