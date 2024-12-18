Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.58 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-18
Saat:11:58:56 TSİ
Enlem:35.8175 N
Boylam:27.5025 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/DM9ryHpbbi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Datça #deprem #Ege Denizi #muğla
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