Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.58 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #Datça #deprem #Ege Denizi #muğla

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