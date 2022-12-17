Azerin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Azerbaycanlı sanatçı Azerin yaşamı ile merak ediliyor. Azerin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Azerin, 9 Mayıs 1971 Bakü'de doğdu. 5 yaşındayken Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu’nda solist olarak çocuk şarkıları söylemeye başladı. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Azerin; başta İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça ve bazı Balkan dilleri olmak üzere birçok dilde şarkı söylemektedir.
2009 yılından itibaren TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarında programlar hazırlayıp sundu. 2015 yılında yayınlanan “Yüreklerde Biriz” sanatçının Türkiye’de çıkardığı ilk albümüdür. Yüreklerde Biriz albümünde yer alan Çırpınırdın Karadeniz eserine yapılan remix, hem YouTube'da hem diğer dijital platformlarda en çok izlenen ve dinlenenler arasında yer alıyor.
TRT Avaz Kanalı'nda her perşembe 20.00'da canlı olarak yayınlanan Azerin'le Tek Yürek programını sunmaktadır.
AZERİN ALBÜMLERİ
"Azerin 1" 2001
"Çırpınırdın Karadeniz" 2003
"Azerin 2" 2006
"Yüreklerde biriz" 2015
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