İmran Salkan kimdir? İmran Salkan'ın şarkıları nelerdir?
Balkan müziğinin Türkiye’deki temsilcisi İmran Salkan'ın yaşamı merak ediliyor. İmran Salkan kimdir? İmran Salkan'ın şarkıları nelerdir?
Balkan müziğinin güçlü sesi İmran Salkan, dinleyicileri tarafından merak ediliyor
İMRAN SALKAN KİMDİR?
İmran Salkan, Arnavut asıllı bir ailenin kızı olarak İstanbul da doğdu.Edirne Öğretmen Lisesi ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Restorasyon bölümünde okudu. İstanbul M.K.M Akademisinde piyano ve solfej eğitimi aldı. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Doç Dr Gülden Gökçen eşliğinde klasik ve jazz piyano çalışmalarını sürdürdü. Müzik çalışmalarının dışında bir süre Radyo İlaç ta ” Balkan Ateşi” programını ve TRT Avaz ekranlarında yayınlanan ‘‘ Balkan Atlası” gezi programını sun
İMRAN SALKAN'IN ALBÜMLERİ
Balkan Şarkıları 2010
Balkanlardan Anadolu'ya 2012
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Soylu'ya sert yanıt!
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti