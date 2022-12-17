İmran Salkan kimdir? İmran Salkan'ın şarkıları nelerdir?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:28

Balkan müziğinin güçlü sesi İmran Salkan, dinleyicileri tarafından merak ediliyor

İMRAN SALKAN KİMDİR?



İmran Salkan, Arnavut asıllı bir ailenin kızı olarak İstanbul da doğdu.Edirne Öğretmen Lisesi ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Restorasyon bölümünde okudu. İstanbul M.K.M Akademisinde piyano ve solfej eğitimi aldı. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Doç Dr Gülden Gökçen eşliğinde klasik ve jazz piyano çalışmalarını sürdürdü. Müzik çalışmalarının dışında bir süre Radyo İlaç ta ” Balkan Ateşi” programını ve TRT Avaz ekranlarında yayınlanan ‘‘ Balkan Atlası” gezi programını sun

İMRAN SALKAN'IN ALBÜMLERİ

Balkan Şarkıları 2010

Balkanlardan Anadolu'ya 2012