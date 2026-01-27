Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma günü: Sanıklar 10 başlık altında savunma verecek

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek ilk olarak 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirildi ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Takip eden günlerde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturma kapsamında “Kent Uzlaşısı”nın ardından ikinci kez tutuklandı.

Aktaş’ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler üzerine bir dizi operasyon daha gerçekleştirildi ve sırayla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere birçok isim daha tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, Aktaş’ın verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan ve 8 Temmuz’da hakkında ev hapsi kararı verilerek görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi cezası kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine 5 Ağustos’ta Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

578 SAYFALIK İDDİANAME

Davanın ana odağını oluşturan Aktaş ise, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da ev hapsi cezası ile tahliye edilirken; 22 Ağustos’ta bu adli kontrol şartı da kaldırıldı.

Söz konusu soruşturma, 10 ay sonra tamamlandı. Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” ya da “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Kasım 2025’te kabul edilerek dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 40’ı tutuklu 200 sanık olarak yer aldı.

İddianamede "suç örgütü lideri" olarak yer alan Aktaş’a; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", “edimin ifasına fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 704 yıla kadar hapis cezası istendi.

Beşiktaş Belediye Başkanına 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanına 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanına 9 yıla kadar, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman Belediye Başkanına 12 yıla kadar ceza istendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanının dosyası ise ayrıldı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul etmesinden günler sonra düzenlediği tensip zaptı ile; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye kararı diğer isimler arasında Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan yer aldı.

43 EYLEMDE İHALELER BAZINDA SUÇ OLUŞMADIĞI TESPİTİ YAPILDI

Ayrıca, gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin ses ve görüntüsünün değiştirilerek duruşmada hazır edilmesi için işlemlerin yapılmasına karar verildi. Mahkeme, yargılamanın en fazla 2 bin 520 gün yani 7 yılda tamamlanmasını hedeflediğini ilan etti. İlk duruşma tarihi ise 27 Ocak-20 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Davada Aktaş’ın tutuksuz, belediye başkanlarının ise tutuklu yargılanacak olmasına yönelik tartışmalar sürerken geçen günlerde dava dosyasına dikkat çeken bir mütalaa sunuldu.

63 eylemin suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında, bir eski Sayıştay uzman denetçisi, bir kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı ve bir mali müşavir tarafından hazırlanıp 10 Ocak’ta imzalanan bilimsel mütalaada suçlama konusu yapılan ihalelere yönelik teknik görüşler yer aldı. İddianamede yer alan ilk 43 eylemde yapılan ayrıntılı incelemelerde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespitinde bulunuldu.

200 İSİM HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasının bugün saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Davada, 34'ü tutuklu 200 isim hakim karşısına çıkacak. Mahkemenin aldığı karar göre; duruşmayı izlemek isteyen basın mensuplarına 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Aynı medya grubundan yalnızca bir gazeteci salona alınacak, diğer basın mensupları ise yayının yansıtılacağı ayrı bir alandan duruşmayı takip edebilecek. Mahkeme ayrıca telefon ve kayıt cihazlarını yasakladı, sanık başına en fazla üç avukatla temsil sınırı koydu. Mahkeme ayrıca, aralarında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de bulunduğu 22 ismin savunmalarının bulundukları illerde alınması için müzekkere yazdı.

Duruşmada sanıklar konu başlıklarına göre savunma yapacak. Yargılama Adıyaman Belediyesi’ndeki suç iddialarına ilişkin konularla başlayacak. Sanıklar 10 başlık altında savunma verecek. “Tutuklu” sanıkların savunmasının ardından “tutuksuz” sanıklar savunma verecek.

Aktaş’ın katılıp katılmayacağının henüz bilinmediği duruşmada ilk günün büyük bir kısmının sadece kimlik tespiti ile geçeceği öngörülüyor.