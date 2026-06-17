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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda karar celsesinde üçüncü duruşma günü başladı

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda karar celsesinde üçüncü duruşma günü başladı

17.06.2026 11:38:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda karar celsesinde üçüncü duruşma günü başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7’si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında karar celsesinin üçüncü günü, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası Mustafa Aydar ile kuzeni Can Zafer Yaman’ın savunmasıyla başladı.
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İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7’si tutuklu 200 kişi hakkında, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan dava devam ediyor.

İş insanı Aktaş, “suç örgütü lideri” iddiasıyla hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine karşın etkin pişmanlık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise dosya kapsamında tutuklu bulunuyor.  

7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının üçüncü günü, Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

11.10 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmada ilk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası Mustafa Aydar ve kuzeni Can Zafer Yaman savunma yaptı.

Aydar, ticaretten başka bir iş yapmadığını belirterek “Yaklaşık 3 bin tane daire sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. ‘Allah razı olsun’ dediler” ifadelerini kullandı.

Yaman da önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek “Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Davanın karar celsesinde ikinci duruşma dün görülmüştü. Duruşmada; tutuklu Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunma yapmıştı.

Duruşmada Aktaş'a gösterilen özel muamele dikkat çekerken Karalar ise savunmasında, "Olmayan bir iş için biz burada sorgulanıyoruz. Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #dava #karar #Aziz İhsan Aktaş

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