Son Dakika: Babacan'dan İmamoğlu'na destek
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yargılamanın duruşmasına verilen arada, “Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” açıklamasını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan İmamoğlu'na destek açıklaması geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00’ya kadar ara verildi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
“16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.”
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından DEVA Partisi lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu'na destek verdi.
Babacan mesajında, "Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz" dedi.
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