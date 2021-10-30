Babacan'dan 'Soros' açıklaması: Erdoğan'ın en az iki üç defa görüşmüşlüğü var

30 Ekim 2021 Cumartesi, 22:28

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala için söylediği 'Soros artığı' sözlerinin ardından George Soros'la görüştüğü görsellerin ortaya çıkmasına ilişkin "Erdoğan'ın Soros'la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. 'Türkiye'ye yatırım yapın' türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Sayın Erdoğan'ın tutumunda bir tutarlılık aramayın" dedi.

Halk TV'de 'Liderler Özel Söyleşisi' programına konuk olan Babacan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin sorunlarına çözüm üretmenin, yeni nesiller için, gençler için daha iyi yarınları hazırlamanın en önemli yolu demokratik meşru siyaset zemini.

Türkiye'nin görmeyi arzu ettiği fakat bir türlü göremediği bir tabloyu bu videoda kısaca özetlemiş olduk.

Dar bir kesimi hedefleyip, o kesimden alacağı destekle siyaset yapmaya çalışan siyasi parti sayısı az değil. DEVA Partisi'ni kurarken ayrıştırıcı, ötekileştirici değil, buluşturucu bir siyaseti doğru gördük. Bu zeminde siyaset yapıyoruz.

"OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ KONU GERÇEKTEN BİR HUKUK GARABETİ"

Sayın Erdoğan'ın Soros'la en az iki üç defa yüz yüze görüşmüşlüğü var. Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. 'Türkiye'ye yatırım yapın' türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Sayın Erdoğan'ın tutumunda bir tutarlılık aramayın.

Osman Kavala ile ilgili konu gerçekten bir hukuk garabeti. Dosyalarda delile dayanan bir suç unsuru yok. Zaten bunu hem kendi Anayasa Mahkememiz hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tespit etmiş durumda. Burada bir şahsi inatlaşma var.

“O GÜNLERDE BU TÜR GÖRÜŞMELER ÇOK YAPILIYORDU”

2002 yılında çekilen kendisinin de yer aldığı fotoğraf hakkında konuşan Babacan, “Hükümet kurulduktan sonra Kasım 2002'deki bir fotoğraf. Ben ekonomi bakanıydım. Rahmetli Kemal Unakıtan, Abdüllatif Şener ve Erdoğan vardı. O günlerde bu tür görüşmeleri çok yapıyorduk. Türkiye'nin yerli veya uluslararası sermaye ve yatırıma çok ihtiyacı vardı. Türkiye'ye sermaye getirecek kim var kim yoksa yoğun görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmeler Türkiye'de de yurt dışında da yapılıyordu” ifadelerini kullandı.

“FOTOĞRAF KARESİ ALINMAYAN GÖRÜŞMELER DE VAR”

Davos'taki görüşme içinse Babacan, “O görüşme trafiğinde böyle bir görüşme yapılmıştı. Benim olmadığım, fotoğraf karesi alınmayan görüşmeleri de oldu” dedi.

"BÖYLE BİR ÜLKENİN ULUSLARARASI SİSTEMDE İTİBARI OLMAZ"

Tutarlılığı olmayan, aklına geleni konuşan güvenilmez bir muhatap haline geldi Türkiye şu anda. Böyle bir ülkenin uluslararası sistemde itibarı olmaz, etkinliği olmaz.

Bir kişi üzerinden bütün iş dünyamıza, bütün düşünürlerimize, bütün sivil toplumumuza bir mesaj veriyor: 'Bak kardeşim, benim canım sıkılırsa insanı içeriye attırırım ve kim ne derse desin çıkartmam'. Bir kişi üzerinden bir bakıma korku salıyor."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Suat Toktaş'ın "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız" sorusunda Ali Babacan, "Birliktelik olmazsa doğal adayım" ifadesini kullandı.

Babacan'ın açıklaması şu şekilde:

"Şu andaki sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her siyasi partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçtiğinizde, her partinin başkanı dola bir başbakan adayı. Eğer öyle olmasa parti neden var. Birliktelik olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayıyım."