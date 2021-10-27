Soros'un yeni medya girişimi eleştirilerin odağında: Tavukların güvenliği tilkilere emanet

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:16

Dünya çapında küreselleşme yanlısı turuncu devrimlerin finansörü, ünlü spekülatör George Soros'un yatırımda bulunduğu, dezenformasyonla mücadele iddiasıyla piyasadaki yerini almaya hazırlanan Good Information adlı medya şirketi eleştirilerin odağında.

Exclusive: Billionaires Reid Hoffman, George Soros and others back new media firm led by @taraemcg to combat disinformation

— As part of its launch, “Good Information” will acquire @CourierNewsroom, a local news group with a progressive perspective. https://t.co/v4ddccFPoK — Sara Fischer (@sarafischer) October 26, 2021

Tweet: "Milyarderler Reid Hoffman, George Soros ve diğerleri, Tara McGowan öncülüğünde bilgi kirliliği ile mücadele edecek yeni şirketi destekliyor. Good Information başlangıç olarak ilerici bir bakış açısına sahip yerel medya grubu 'Courier Newsroom'u bünyesine katacak..."

ŞİRKETİN BAŞINA ŞAİBELİ İSİM

Yukarıdaki Twitter iletisinden de anlayacağımız gibi, Soros'un yanı sıra LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman ve Courier Newsroom'un sahibi Tara McGowan'ın da finans sağladığı bu girişim bilgi kirliliği ile mücadeleyi hedeflerken, yönetim kurulunda medyada sansürü savunan demokratlar olması sebebiyle eleştiriliyor. Tara McGowan ise en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.

Tara McGowan

2012 yılında Barack Obama ve 2016 yılında da Hilary Clinton lehine seçim kampanyaları yürüten McGowan, 2020 yılında Trump karşıtı reklam kampanyalarına 100 milyon dolar yardımda bulunan ACRONYM adlı sözde kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yönetmiş olması sebebiyle tek taraflı olmakla suçlanıyor.

DEZENFORMASYON YAYMAKLA SUÇLANMIŞTI

Bu noktada, medyadaki bilgi kirliliğini ortaya çıkarma iddiasıyla Soros destekli 'Good Information' platformunun yönetim kuruluna atanan McGowan'ın CEO'su olduğu Courier Newsroom şirketinin dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle defalarca rapor edilmiş olmasını hatırlatmakta da fayda var. Bu durum, eleştirmenler tarafından sıkça dillendiriliyor.

Exclusive: Foxes back new hen house design to promote chicken safety https://t.co/Kw7ezoKLEe — Caitlin Johnstone ? (@caitoz) October 26, 2021

Tweet: "Tilkiler, tavukların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan yeni kümes tasarımını destekliyor..."

"TARAFSIZIZ" DİYOR ANCAK...

McGowan ise Good Information plarformunun The Bulwark adlı medya kuruluşu tarafından destekleneceğini belirterek tek taraflı olmadıklarının altını çiziyor. Oysa The Bulwark, ABD'deki demokratlar tarafından desteklenmesine karşın sadece "ismen muhafazakar olan bir medya kuruluşu" olarak biliniyor.