Babası evden kovunca kardeşini bıçakla rehin aldı!
Bursa'da, tartıştığı babası Muhlis T. (48) tarafından evden kovulan Emirhan T.(21), kardeşi Vedat T.'yi (19) bıçakla rehin aldı. 1 saate ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı atıp, kardeşini bırakarak teslim oldu.
Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 8'inci Sönmez Sokak'ta meydana geldi.
Eve gelen Emirhan T. ile babası Muhlis T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Emirhan T. cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi Vedat T.'yi rehin alarak sokağa çıktı.
Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından Emirhan T. elindeki bıçağı yere atarak, teslim oldu.
Vedat T., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Emirhan T. ise gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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