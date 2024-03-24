Cezaevinden izinli çıktı... Ablasını rehin aldı!
Bursa'da cezaevinden izinli çıkıp, geldiği babasının evinde ablasını bıçakla rehin alan Mesut A. (48) adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., ablası Nuray A.'yı babasının evinin balkonunda bıçakla rehin aldı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin uzun süre ikna etmediği Mesut A., bir süre sonra balkondan içeri girince ablası koşarak dışarı çıktı.
Nuray A.'nın peşinden bıçakla gelen Mesut A. polisleri görünce bıçağı yere atıp teslim oldu. Nuray A. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken Mesut A. gözaltına alındı.
Nuray A. ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğu söylerken, polisteki işlemleri tamamlanan Mesut A. adliyeye sevk edildi.
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