Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup rehin aldı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:57

Güncelleme: 01.04.2024 - 17:57

Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi G.Ö., caddede, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.Ö., G.Ö.'yü tabancayla sağ bacağından vurdu. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı eşini rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı G.Ö. ise sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.