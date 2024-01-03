Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi: 3 yaralı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 07:34

Güncelleme: 03.01.2024 - 07:35

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde dün saat 22.30 sıralarında; iddiaya göre babasından izinsiz otomobili alan Z.A. (17), beraberinde 2 arkadaşı ile birlikte gezintiye çıktı.

ANİ MANEVRA YAPTI

Ehliyetsiz sürücü Z.A., yönetimindeki 16 UZ 444 plakalı otomobille Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak ters durdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Hurda yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Z.A. ile arkadaşları Salih F. (18) ve D.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.