Devrilen traktörünün altında kaldı, hastanede kurtarılamadı

06 Aralık 2022 Salı, 17:59

Feci kaza, öğleden sonra Belpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Abuş'un tarlada çalışırken kullandığı 02 DY 855 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Abuş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Acil serviste tedaviye alınan Halil Abuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.