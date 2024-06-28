Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde babası Ozan Çakmak’ın (34) kullandığı traktörün altında kalan Timur Ali Çakmak (4), hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gökdere köyünde, dün akşam saatlerinde evinin önünde 58 ACK 983 plakalı traktörü ile saman çeken Ozan Çakmak, oğlu Timur Ali Çakmak’a çarptı. Kazayı gören baba, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Timur Ali Çakmak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi, hastane morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Timur Ali Çakmak'ın cenazesinin köyde toprağa verileceği öğrenildi.
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