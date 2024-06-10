İzmir'de yaşlı çiftin acı ölümü: Traktörün altında kaldılar
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muammer Er (89) yönetimindeki 35 D 1565 plakalı traktör, Bademli Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Er (78), savrularak hareket halindeki traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ayşe Er'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Muammer Er ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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