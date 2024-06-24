Kontrolden çıkan traktör devrildi: 4 yaralı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:55

Feci kaza, 08.30 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Bölüklü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan M.E. (58) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yatıp devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan T.E. (22), E.E. (26), E.E. (7) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.