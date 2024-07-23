Babasının tarlasından 1,5 ton Antep fıstığı çalan kişi yakalandı

Gaziantep’te babasının fıstık bahçesinden 1,5 ton Antep fıstığı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:18
Babasının tarlasından 1,5 ton Antep fıstığı çalan kişi yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde M.Ö. isimli vatandaşın fıstık bahçesindeki 90 ağaçta bulunan 1,5 ton Antep fıstığının çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın şüphelisinin müştekinin oğlu M.Ö. olduğu tespit edildi. Babasının tarlasından Antep fıstığı çalan şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.Ö. hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken ele geçirilen Antep fıstığı sahibine teslim edildi.


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