Taraftarlar seçti: EURO2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvanın golü seçildi.

Taraftarlar, Mert Müldür'ün bu maçta attığı golü turnuvanın en güzel golü olarak seçti.

İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı. Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.

