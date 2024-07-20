Taraftarlar seçti: EURO2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den!
A Milli Takım forması giyen Mert Müldür'ün Gürcistan maçında attığı gol, taraftarlar tarafından EURO2024'ün en güzel golü seçildi.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'ün ilk maçında Gürcistan ile oynadığı maçta Mert Müldür'ün attığı gol turnuvanın golü seçildi.
Taraftarlar, Mert Müldür'ün bu maçta attığı golü turnuvanın en güzel golü olarak seçti.
İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın, Fransa maçında attığı gol ise ikinci sırada yer aldı. Arda Güler'in, Gürcistan maçında attığı gol taraftarlar tarafından turnuvanın en güzel üçüncü golü seçildi.
Mert Müldür's stunning volley is the fans' Goal of the Tournament ????#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 20, 2024
UEFA YAMAL'I SEÇMİŞTİ
UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.
Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.
Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.
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