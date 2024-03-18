Babasının tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı, arbedede kardeşini de yaraladı

Aksaray’da Özgür Altınsoy (28) aşçılık yapan babası Ramazan Altınsoy'un (50) işyerinde, mutfağın kirlenmesi nedeniyle tartıştığı mesai arkadaşları Mustafa İrez (25) ve kardeşi Melikcan İrez’i (18) arbede sırasında da yanlışlıkla kardeşi Samet Altınsoy'u (21) bıçaklayarak yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:56
Babasının tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı, arbedede kardeşini de yaraladı
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Olay, geçen cumartesi günü saat 09.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki ısı yalıtım fabrikasında meydana geldi. Ramazan Altınsoy, aynı fabrikada kendisi gibi işçi olarak çalışan Mustafa İrez ve kardeşi Melikcan İrez ile mutfağın kirlenmesi nedeniyle tartıştı.

Daha önce de aynı konu nedeniyle İrez kardeşlerle tartışan Altınsoy, telefonla oğulları Özgür ve Samet Altınsoy'a arayıp fabrikaya gelmesini söyledi. Fabrikaya gelen iki kardeş, İrez kardeşlerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür Altınsoy, Mustafa İrez’i sırtından, Melikcan İrez’i karnından bıçakladı. Arbede sırasında kardeşi Samet Altınsoy da karnından bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özgür Altınsoy ve babası Ramazan Altınsoy da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaralılardan Melikcan İrez ve Samet Altınsoy, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Mustafa İrez'in tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan Ramazan Altınsoy ve Özgür Altınsoy sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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