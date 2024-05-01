Bağ evinde vahşet: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp su kuyusuna attıktan sonra intihara girişiminde bulundu

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:52

Güncelleme: 01.05.2024 - 00:52

Olay, saat 16.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Ahlat mevkisinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.

Geçimini çiftçilikle sağlayan S.Y., kendisine ait 45 AIR 828 plakalı otomobille bir yıldır birlikte yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz ile bağ evine gitti. Burada Yılmaz ile S.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S.Y. iddiaya göre otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Yılmaz'a 1 el ateş ettikten sonra kanlar içerisinde kalan kadını 3 metre derinliğindeki su kuyusuna attı. S.Y., ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Alaşehir Devlet Hastanesine, ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözde Yılmaz’ın su kuyusunda olduğunun öğrenilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bağ evine gelen itfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili incele başlattı.