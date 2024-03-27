Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:31
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimde, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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