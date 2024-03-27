Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptığı denetimde, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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