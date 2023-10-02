Bağcılar'da ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:28

İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1169 Sokak üzerinde öğle saatlerinde iddiaya göre, ablasının evine yemek yemek için gelen Muhammed Avcı, eve girerken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Avcı’nın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.