Bağcılar'da ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Bağcılar’da bir şahıs ablasının evine girerken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:05
Bağcılar'da ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
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İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1169 Sokak üzerinde öğle saatlerinde iddiaya göre, ablasının evine yemek yemek için gelen Muhammed Avcı, eve girerken kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Avcı’nın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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