Bağcılar'da dehşet! Evinin önünde bekleyip ateş etti: 1 ölü

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:51

Güncelleme: 25.09.2023 - 18:28

İstanbul Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saat 22.20 sıralarında, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada, evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin, silahlı saldırısına uğradı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, daha sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S. bugün, olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.