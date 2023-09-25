Bağcılar'da dehşet! Evinin önünde bekleyip ateş etti: 1 ölü
İstanbul Bağcılar'da A.S. isimli saldırgan, dün akşam saatlerinde evinin önünde beklediği Murat Muştu ve beraberindeki iki arkadaşına silahla ateş etti. Olayda, Murat Muştu hayatını kaybederken saldırgan A.S., polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saat 22.20 sıralarında, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada, evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin, silahlı saldırısına uğradı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, daha sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S. bugün, olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.
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