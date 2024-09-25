Bağcılar'da faciadan dönüldü: Kamyonet 10 metre yükseklikten aşağı uçtu

Bağcılar’da yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü 10 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonetin çarptığı korkuluklarda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar'da faciadan dönüldü: Kamyonet 10 metre yükseklikten aşağı uçtu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 12:04

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki kavşakta saat 10.00 sıralarında, Mehmet Torun 34 UD 60 86 plakalı kamyonetiyle kavşağı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet yoldan çıkarak yol kenarındaki korkuluklara aştı ardından da, 10 metre yükseklikten boş araziye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Torun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #bağcılar

İlgili Haberler

Bağcılar'da elektrik kesintisini protesto eden esnaf, tramvayın önünü kesti

Bağcılar'da elektrik kesintisini protesto eden esnaf, tramvayın önünü kesti
Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Metro İstanbul duyurdu: Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu
Bağcılar'da kadın cinayeti: Eşini katletti, kendini ihbar etti

Bağcılar'da kadın cinayeti: Eşini katletti, kendini ihbar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler