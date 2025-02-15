Bağcılar’da kalaşnikoflu haraç çetesi çökertildi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:38

Güncelleme: 15.02.2025 - 14:38

Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde motosikletle iş yerine gelen iki şüpheli, Kalaşnikof ile dükkanı kurşunlayarak kaçtı. Çevrede paniğe neden olan saldırının ardından ihbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 21, çevredeki araçlara ise 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

SİLAHLARINI VE MOTOSİKLETİ OLAY YERİNDE BIRAKTILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için güvenlik kameralarını inceleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin kaçış sırasında motosikleti terk ettikleri ve olayda kullandıkları Kalaşnikof’u çevreye attıkları belirlendi. Yapılan plaka sorgulamasında motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren Hasan Ç., Ali E. ve Mecid E.’yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir tabanca da ele geçirildi. Soruşturmada, Kalaşnikof ile ateş açan kişinin Hasan Ç. olduğu belirlendi.

Haklarında "örgüt kurmak, yönetmek, gasp, genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







