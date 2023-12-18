Bağcılar’da manavda tartıştıkları 2 kişiyi silahla vurdular!

İstanbul Bağcılar’da sokak üzerinde bulunan bir manava giden 2 şüpheli şahıs, tartıştıkları işyeri sahibi ve yanındaki çalışanını silahla vurarak yaraladılar. Şahısların sokak üzerinde yürüdükleri o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 19:55
Bağcılar’da manavda tartıştıkları 2 kişiyi silahla vurdular!
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Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dolaşan şüpheli 2 kişi bir manava girdi. İşyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan 2 şahıs, yanlarında bulunan silah ile ilk önce manav sahibi Cebrail Bozan’ı ayağından vurarak yaraladı.

2 KİŞİ VURULDU

Şüpheliler daha sonra işyerinde bulunan Erkan Oruç’u da silahla vurarak yaraladıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından, karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Erkan Oruç’u ve manav sahibi Cebrail Bozan’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Şahısların, sokak üzerinde yürüdüğü ve etrafa bağırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


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