Bağcılar’da manavda tartıştıkları 2 kişiyi silahla vurdular!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 19:55

Güncelleme: 18.12.2023 - 20:30

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dolaşan şüpheli 2 kişi bir manava girdi. İşyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan 2 şahıs, yanlarında bulunan silah ile ilk önce manav sahibi Cebrail Bozan’ı ayağından vurarak yaraladı.

2 KİŞİ VURULDU

Şüpheliler daha sonra işyerinde bulunan Erkan Oruç’u da silahla vurarak yaraladıktan sonra hızlıca oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından, karnından aldığı kurşun ile ağır yaralanan Erkan Oruç’u ve manav sahibi Cebrail Bozan’ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Şahısların, sokak üzerinde yürüdüğü ve etrafa bağırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.