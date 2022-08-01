Bağcılar'da 'tekstil atölyesinde' patlama: 3 yaralı
İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesindeki buhar kazanı patladı. Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anında binadan düşen parçalar ve kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1431 sokakta, saat 09.30 sıralarında tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebeple buhar kazanı patladı.
PARÇALAR SOKAĞA FIRLADI
Büyük bir gürültünün duyulduğu patlamada bina içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın camları kırıldı ve bazı kısımlardaki beton parçaları sokağa fırladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri bina içinde inceleme yaptı. Hafif yaralanan 3 kişi de ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
ÜRETİM DURDURULDU
Tekstil atölyesinde üretim bir süre durduruldu, bina çevresine güvenlik şeridi çekildi. Patlama ve sonrasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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