Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:39

Bağcılar'da polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda Fatih ve İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin, adreslerinde arama yapıldı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

Aramalarda 1 kilo 30 gram bonzai, 410 gram toz kubar, 73 gram esrar, 13 bin lira, 110 dolar ile 25 Euro ve 50 dolar sahte para ele geçirildi. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.