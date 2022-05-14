Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde, sahte dolar ve Euro ele geçirildi.
Bağcılar'da polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda Fatih ve İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin, adreslerinde arama yapıldı.
CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER
Aramalarda 1 kilo 30 gram bonzai, 410 gram toz kubar, 73 gram esrar, 13 bin lira, 110 dolar ile 25 Euro ve 50 dolar sahte para ele geçirildi. 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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