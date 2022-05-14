İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 69 gözaltı
İzmir'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanıp, televizyon programına telefonla bağlanan A.B.'nin (36) de olduğu belirtildi. A.B.'nin, evine olası polis baskınına karşı sokakları görecek şekilde ayarlanmış güvenlik kameraları yerleştirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Yaklaşık 5 ay süren saha ve analiz çalışmalarının ardından operasyona başlandı. Eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli, gözaltına alındı.
KİMYASAL MADDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çok miktarda esrar, uyuşturucu madde skunk ve metamfetamin, sentetik ecza hapları, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanıp, televizyon programına telefonla bağlanan A.B.'nin de olduğu belirtildi.
SOKAĞA KAMERA YERLEŞTİRMİŞ
A.B.'nin, olası polis baskınına karşı evinin her bölümüne, eve çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış, uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları yerleştirdiği belirlendi.
A.B.'nin evindeki aramalarda özel frekansları dinleyebilen telsizler, tabanca fişekleri ve yüklü miktarda metamfetamin de ele geçirildi.
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