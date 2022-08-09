Bağırarak yardım istemişti: Denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

09 Ağustos 2022 Salı, 12:17

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi İğdeli Burnu açıklarında devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 28 botu ekipleri, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi gördü.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sudan çıkarılarak Küçükkuyu'ya getirilen ceset, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hastaneye çağrılan yakınları tarafından geçen hafta denizde kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 11 kilometre mesafedeki kırsal Pelitköy Mahallesi sahilinden 3 Ağustos'ta denize açılan İsmail Nayman Arık, bir süre sonra bağırarak yardım istemiş, ardından suda kaybolmuştu.

Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştı.