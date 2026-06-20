Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahar Apartmanı davasında 'eksik inceleme ve yetersiz rapor' skandalı

Bahar Apartmanı davasında 'eksik inceleme ve yetersiz rapor' skandalı

20.06.2026 11:09:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bahar Apartmanı davasında 'eksik inceleme ve yetersiz rapor' skandalı

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bahar Apartmanı'na ilişkin davada verilen mahkumiyet kararları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi tarafından eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporları gerekçesiyle bozuldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gaziantep'te 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 10 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan Bahar Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozarak dosyanın yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Daire, dosyada bulunan bilirkişi raporları arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu, binanın mimari projesine ilişkin revize edilmiş belgelerin dosyada yer almadığını ve yıkımın kesin nedenlerinin yeterince ortaya konulamadığını belirtti. Kararda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman en az 7 kişilik bilirkişi heyetinden ayrıntılı ve hükme esas alınabilecek yeni bir rapor alınması gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, dönemin Şehitkamil Belediyesi Ruhsat Proje Şube Müdürü Mustafa B. yönünden dikkat çeken bir değerlendirmeye yer verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, binanın yapım sürecinde doğrudan görev almayan Mustafa B.'nin eyleminin, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında mı yoksa "görevi kötüye kullanma" suçu kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiğinin yerel mahkemece tartışılmadığını belirterek bunu bozma gerekçeleri arasında gösterdi.

Mahkeme ayrıca, statik proje müellifi Mustafa T. ile belediyede ruhsat proje müdürü olarak görev yapan Mustafa B.'nin kusur durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının da yeniden incelenmesi istendi. Öte yandan, Mustafa B. ve Mustafa T. hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emirleri kaldırıldı. İki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Dosya, eksikliklerin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması amacıyla ilk derece mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nda 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.M.U. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.M.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B., Mustafa T. ve İ.M.U.'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.M.U.'nun tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B. ile Mustafa T. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

İlgili Konular: #deprem #gaziantep #rapor #Bahar Apartmanı

İlgili Haberler

Elit Apartmanı davasında tansiyon yükseldi: 'AKP'li Antakya Belediyesi mahkemeye kafa tutuyor'
Elit Apartmanı davasında tansiyon yükseldi: 'AKP'li Antakya Belediyesi mahkemeye kafa tutuyor' Yeni bina olduğu halde 6 Şubat depreminde yıkılan Elit Apartmanı’na ilişkin davada 4 duruşmadır evrak bekleniyor. Kayıp yakınları, Antakya Belediyesi’nden istenen evrakın dört duruşmadır mahkemeye sunulmamasına tepki gösterdi.
Depremde yıkılan Ermeç Apartmanı davasında dosya yeniden bilirkişiye gönderildi
Depremde yıkılan Ermeç Apartmanı davasında dosya yeniden bilirkişiye gönderildi Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Ermeç Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklikler nedeniyle dosyanın yeni bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.
Depremde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında yeniden bilirkişi raporu alınacak
Depremde yıkılan Ilgım Apartmanı davasında yeniden bilirkişi raporu alınacak Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 47 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı davasının beşinci duruşmasında, bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Depremde ailesini kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, Mahkeme Başkanı'nın HSK yaz kararnamesiyle başka bir ile atandığını hatırlatarak, "Bundan sonraki sürecin etkin, tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesini; geçen sürede kaybedilen zamanın ise gerekli ciddiyet, kararlılık ve özenle telafi edilmesini bekliyor ve umut ediyoruz" dedi.