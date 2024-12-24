Bodrum katta korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Bodrum katta korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:21

Altuntubak Mahallesi 3. Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesinde mahsur kalan bazı yurttaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.


Etiketler: #sivas #apartman #Yangın

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