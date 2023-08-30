Bahçelievler'de 'bisiklet değiştirme' tartışması cinayetle bitti

İstanbul Bahçelievler'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:42
Bahçelievler'de 'bisiklet değiştirme' tartışması cinayetle bitti
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Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta 26 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu. 

BIÇAKLAYIP GEÇTİ

H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ÇOCUK GÖZALTINDA

Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti.

Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


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