Bahçelievler'de sokak ortasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bahçelievler'de sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Kavganın ardından 6 şüpheli gözaltına alınırken, sokağın adeta savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Bahçelievler'de 4 Kasım Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Sokağı adeta savaş alanına çeviren kavgada silahlar da kullanıldı.
Kavgada, Aykut Balkan (28) hayatını kaybederken, Murat S. (29) yaralandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kavga anının bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
Görüntülerde kavga eden iki grubun birbirlerini kovaladıkları bu sırada yoldan geçen vatandaşların da korku içinde kaçıştıkları görüldü. Polis bu görüntüleri kullanarak yaptığı çalışmada kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler Abdulselam I. (45), Hakkı K. (33), Gökhan K. (31), M.K. (30), K.Ç. (43) ve G.N. (32) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulselam I., Hakkı K ve Gökhan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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