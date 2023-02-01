Bakan Akar'dan 'Başika Üssü' açıklaması: 'Misliyle karşılık veriliyor'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırıya ilişkin "Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı anında misliyle gerekli karşılık veriliyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı. Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi. Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.
Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roket saldırısına ilişkin sorusunu cevapladı.
Akar, TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, aralıksız artan bir şiddette, artan bir tempoda; terörü, teröristi kaynağında yok etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
"MİSLİYLE GEREKLİ KARŞILIK VERİLİYOR"
Akar şöyle konuştu:
"Mehmetçik şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir azim ve gayretle büyük bir kahramanlıkla mücadeleyi sürdürüyor. Zaman zaman tacizler, saldırılar oluyor. Bunlara karşı da anında misliyle gerekli karşılık veriliyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."
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