Bakan Akın Gürlek'ten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulundu.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik.— Akın Gürlek (@abakingurlek) February 24, 2026
Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum.@dbdevletbahceli@MHP_Bilgi pic.twitter.com/bJAqKm5pl6