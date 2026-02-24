Bakan Akın Gürlek'ten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.02.2026 13:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulundu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum."

İlgili Konular: #MHP #Devlet Bahçeli #ziyaret #Akın Gürlek

