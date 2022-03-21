Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak katılmak üzere bulunduğu Abu Dabi'de, mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin Twitter'da paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile bir araya geldik. İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 21, 2022
Met w/FM @ABZayed of #UAE. Discussed bilateral relations & regional developments, especially in Ukraine. ???????? pic.twitter.com/Yt485R1uq9
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