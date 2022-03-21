Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 16:34
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak katılmak üzere bulunduğu Abu Dabi'de, mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'da paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.




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