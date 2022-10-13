Madenlerin ÇED süreci başladı

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:14

Afyonkarahisar Valiliği’ne sunulan proje başvuru dosyaları incelendi ve projeye ilişkin ÇED süreci başlatıldı. İzinli dört farklı alanda yapılması planlanan madenler, kalsit, dolomit, kalker, granit ve mermer gibi ikinci grup madenlerden oluşuyor. Merkez’de toplam 29.61 hektarlık alanda gerçekleştirilecek birinci grup maden (Ariyet) ocağı çalışmasının toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL. Ariyet ocağı, baraj, karayolu ve otoyol gibi yapılarda dolgu için kullanılan bir malzemenin temin edildiği alan.

Sinanpaşa’da 24.98 hektarlık alandaki çalışmada ise ikinci grup maden olan ve kireçtaşı olarak da bilinen kalker ocağı projesi gerçekleştirilecek. Projenin bedeli ise, 650 bin TL. Emirdağ’da da 24.58 hektarlık alanda geçerli olacak kalker projesinin bedeli 650 bin TL. Toplamda 78.17 hektarlık alanda yapılacak projenin toplam bedeli 2 milyon 900 bin TL’yi buluyor.

ORMANLARIN YÜZDE 60’I MADEN RUHSATLI

TEMA Vakfı’na göre, Türkiye’nin 24 ilinde 20 bin maden ruhsatı bulunuyor. İllerin ortalaması alındığında ise ruhsatlılık oranı yüzde 63. Yine TEMA Vakfı’na göre, bu illerdeki ormanların ortalama yüzde 60’ı, tarım alanlarının ise yüzde 57’si ve önemli doğa alanlarının yüzde 63’ü maden ruhsatlı.

Öte yandan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) verilerine göre, çalışma alanı sınırları içerisindeki orman aanlarının yüzde 50’si madenler için ruhsatlandırılmış. Madencilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı iller ise, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli ve Afyonkarahisar.