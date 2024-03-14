Bakan duyurdu: Doğu Ekspresi'ne iki yeni rota gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik seferlerine ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu ayrıca Doğu Ekspresi'ne iki yeni rota geleceğini de duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:53
Bakan duyurdu: Doğu Ekspresi'ne iki yeni rota gelecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Ekspresi'ne iki yeni rota geleceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında ise Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak. Turistik trenler, ev konforunda seyahat olanağı sağlayan 9 yataklı vagon ile yemekli vagondan oluşacak” diyerek, iki yeni rotayla ilgili şunları aktardı:

BİLET SATIŞLARI BU HAFTA BAŞLADI

"Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni başkentten 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edecek. Ankara-Diyarbakır seferinde tren, Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak.

"Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni ise Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te, Tatvan'dan ise 19 Nisan Cuma günü 06.35'te hareket edecek. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saat, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik turizm amaçlı duruş yapılacak. Trenlerimiz, hazirana kadar belirli günlerde karşılıklı hizmet verecek ve belirli merkezlerde duracak. Bu trenlerin bilet satışları ise bu hafta başladı."


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