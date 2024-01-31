Doğu Ekspresi araca çarptı... Soruşturma başlatıldı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Doğu Ekspresi treninin hafif ticari araca çarpması sonucu demiryolu 1 saat ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:43
Doğu Ekspresi araca çarptı... Soruşturma başlatıldı!
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen kazada Z.K. (49) idaresindeki 38 LA 077 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bariyerler kapanmak üzereyken karşıya geçmek istedi.

Bu sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden Doğu Ekspresi, hafif ticari araca çarptı. Aracın ön kısmı trenin çarpmasıyla koparken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

DEMİRYOLU 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Tren çarpışmanın ardından 100 metre sonra dururken, kaza nedeniyle Kayseri-Ankara ve Kayseri-Sivas demiryolu ulaşıma kapandı. Polis ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tren, 1 saat sonra yoluna devam etti. Maddi hasarın oluştuğu araç ise, çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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