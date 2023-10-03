Bakan, Erdoğan'ın vaadini boşa çıkardı: 'İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım'

Öğretmen alımında mülakat tartışmalarını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatı kaldıracaklarını duyurmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 10:06
Bakan, Erdoğan'ın vaadini boşa çıkardı: 'İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'ye konuştu. 

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum" diye konuştu.

“BUNA NEDEN İTİRAZ EDİYOR İNSANLAR, ANLAMIYORUM”

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp ‘Şunları söyledim’ diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım" dedi.

ERDOĞAN MÜLAKATI KALDIRACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden yaklaşık bir ay önce “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım” demişti.


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Yusuf Tekin Mülakat Recep Tayyip Erdoğan

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