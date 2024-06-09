Bakan Fidan bazı büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.
Buna göre, Büyükelçi ve Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Murat Salim Esenli'nin Meksiko Büyükelçisi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Hartum Büyükelçisi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş'ın Zagreb Büyükelçisi ve Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç'in Pretoria Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
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