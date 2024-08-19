Bakan geliyor diye su tankerlerini durdurdular

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Yaşanan orman yangınlarını değerlendiren Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, yangın çıkmadan önlem alınması gerektiğini belirtti. Her yıl orman yangınları meydana geldiğini fakat bu denli yıkıcı bir dönemin ilk kez yaşandığını belirten Durmuş, “Bu durumun en temel nedeni Orman Genel Müdürlüğü’nün izlediği yanlış politikalardır. Orman Genel Müdürlüğü 2000’li yıllara kadar dünya ölçeğinde yaptığı çalışmalarla takdir görürdü. AKP iktidarının ardından bu kurum hızla değişti ve ormana rant gözüyle baktı. Ormanlarda bu şekilde korumacı tedbirler alınmazsa ve sadece ekonomik fayda gözüyle bakılırsa sonuç bu olur” dedi.

Orman yangınlarının çıkış nedenine bakıldığında yüzde 80’inin insan kaynaklı olduğunu söyleyen Durmuş, “Bakanlık bazı bölgelerde ormanlara girişleri yasakladı. Bakanlığın yaptığı göstermelik bir yasaktır. 1980’li yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede kış aylarında özellikle orman köyleri gezilir, 18-55 yaş arası köylülerden orman mükellefleri belirlenirdi. Köylüler yangın çıkma riskini azaltma amacıyla yol kenarı temizliği yapardı, bunun karşılığında ise kurum köylüleri desteklerdi. Şu an bunların hiçbiri yapılmıyor. Yangında en önemli etken zamanında ve yerinde müdahaledir. Yerinde müdahaleyi ilk olarak yapacak olanlar da orman köylüleridir. Köylüler desteklenmediği ve bu görev ellerinden alındığı için burada yapılması gereken işleri yandaş firmalar ve niteliksiz/tecrübesiz kişiler yapıyor” diye konuştu.

‘EMEKÇİ ENGELLENİYOR’

Bakanların yangın bölgelerine gitmesini de eleştiren Durmuş, “Bakan bakanlıkta bulunarak stratejik konuları ya da lojistik desteği konuşmalıdır. İzmir’e yangın için bölgeye gittiğimizde arazözlerin geçtiği yolun boş kalması için bizleri uyardılar ve biz yolun bir kısmını yürüyerek devam ettik. O yolun açık olması gerekirken, orada yangın çalışmalarına hizmet eden emekçilere su taşınması gerekirken bakan peşinde onlarca araçla geldi. Su tankerleri bile durdu, bakan oraya gelip açıklama yaptı. Bu durumun yasaklanması gerekir, emekçilerin çalışması engelleniyor” dedi.

DİLEK YARIMADASI ZİYARETE KAPANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18- 26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi önlem alındığı belirtildi. Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.